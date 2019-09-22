扮老師施展誘惑！孫慧雪呻老公唔識欣賞

藝人孫慧雪到大埔林村許願樹出席活動，表示是首次唱新歌《幸福的錯覺》，但笑言有些忘記歌詞，而且有些不舒服：「因為囝囝番學病咗，佢失聲，搞到我都好似有啲喉嚨發炎。佢開咗學兩個星期，佢嗰班全部病晒，佢係最後一個病，我仲講佢點解仲唔病，點知佢就病咗，好邪！尋日都帶咗佢睇醫生，所以佢依家喺屋企休息，冇帶佢嚟。」她又謂晚晚練歌囝囝都會聽，但笑言囝囝會貪玩趁她背歌詞時撳停首歌：「不過佢都識唱我首歌。（老公見到你哋咁係咪好無奈？）佢成日都係咁，同埋佢心淡，個仔成日黐我玩，唔畀爸爸抱，可能個仔覺得我好玩啲。」

講到工作，她透露除了宣傳新歌外，亦忙於宣傳公司網劇及拍綜藝節目，其中在網劇飾演老師，意識相當大膽：「因為網劇尺度大啲，首歌似講粗口，又會有我扮大便嘅情節，學生幻想情節都有，你哋幻想到嘅嘢會有，幻想唔到嘅嘢都會有，同埋有啲誘惑畫面，例如執枝筆，但絲襪穿咗，尺度都幾大，拍時都尷尬。」問到老公知不知情？她笑言：「唔知呀，睇咗報道就會知，不過佢都唔明呢啲。（你喺屋企同佢玩吓就知？）佢唔識欣賞我㗎。」

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