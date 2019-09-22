相隔十年開個唱！鄧建明點解要等咁耐？

歌手鄧建明（Joey）為11月20日在Star Hall舉行的《Joey Tang Music Playground 2019》舉行記者會 ，今次是Joey相隔十年再開個人演唱會，他稱以遊樂場做主題來分享20年音樂的喜怒哀樂。而過去為其他歌手任演唱會的音樂總監兼嘉賓，今次輪到自己開騷，笑言都會向他們打主意邀請做嘉賓。

問到為何等十年才開騷？Joey謂:「都要儲吓歌先，儲夠喇，又發覺真係好耐冇見歌迷，加上完咗太極演唱會後，我少咗出嚟演出，咁啱我中學嘅師弟話幫我開騷，唔知係咪以前我喺學校演出時佢哋睇過，想再睇啦！」問到是否會碌人情卡請嘉賓？他笑言：「又唔係咩人情卡嘅，不過我都有親自聯絡，第一個打畀一個唱《紅X》嘅男歌手，因為首歌係我當年第一次入錄音室錄彈嘅歌，你知佢好忙，佢仲未問我幾時開，就答我得，冇問題。」至於他請的嘉賓都是有合作關係，可能是合唱亦有是伴奏。

提到兒子剛滿18歲，問到可會父子兵上台演唱？他說：「佢剛剛過咗澳洲讀書，都有3個月，阿仔初頭都有唔習慣，有唔開心，依家住咗3個月開始適應，所以都諗住憑歌寄意，唱啲歌隔空送畀阿仔聽，同佢打氣。」

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