同楊恭如拍咀戲！譚耀文尷尬楊媽媽監場

由藝人譚耀文及何珮瑜等主演新片《不義之戰》今午於澳門舉行首映禮，場面熱鬧。戲中扮演精神分裂探員的譚耀文，拍攝回憶已辭世妻子的戲份時，邀得舊拍檔楊恭如特意返港客串兩日，他表示：「恭如好幫手，佢好耐冇返香港開工，所以由楊媽媽陪伴，不過嗰日要拍我哋嘅咀戲，喺伯母面對咀恭如真係有啲尷尬，不過伯母話好鍾意睇我做戲，令我減低咗啲壓力。」阿譚笑言今次與不少靚女包括梁琤及何珮瑜等合作，令他十分有新鮮感，而戲中動作鏡頭連場，自己亦可一展身手。

另外，身為女主角之一的何珮瑜重提拍攝情況，即不禁表示：「今次個個演員都拍得好辛苦，因為係喺最熱嘅夏天開工，仲要加皮褸、皮褲戲服喺戶外拍攝動作場面，真係好健康，因為排汗十足。」她笑指完成拍攝後自己曾去刮痧：「成個背脊紫色，有幾攰真係可想而知。」

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