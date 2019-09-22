歐陽震華新劇秘密試造型　關警察題材事？

藝人歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯、楊明和陳瀅等演出的無綫新劇《伙記辦大事》，日前秘密進行造型活動。有鑑目前反修例風波令到警民關係緊張，因而傳出涉及警察題材的《伙》劇要低調進行造型，無綫只安排官方娛樂新聞台採訪，而一眾演員如歐陽震華和張國強都只在個人社交平台甫出造型活動照片。

監製陳耀全回覆東網時透露，並非外界想像因警察題材而低調造型，劇集10月初開工，故先定造型方向再修改，他說：「因為有些申報手續在處理中，藝員檔期好難度，部分戲服又未準備好。劇中陳瀅是壞女孩，她正在拍另一部劇暫不能剪頭髮，造型也未妥當，希望做好準備才安排傳媒採訪。」對有關敏感時期拍警察劇是否有壓力？陳耀全稱：「這是戲劇，未覺得有壓力，目前TVB也有幾部警匪劇，如《使徒行者3》、《逆天奇案》在拍攝中。一般劇集皆先開外景再拍廠景，《伙》劇卻先拍廠景，稍後才拍外景，這是公司人手資源調配，10初開廠拍攝，到月中或月底便拍外景。」

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