陳展鵬婚前陷三角戀　人妻林夏薇床戲唔尷尬

藝人陳展鵬與林夏薇日前為無綫劇集《逆天奇案》開工，拍攝一場甜蜜拍拖戲，二人於鬧市手拖手閒逛，吸引不少街坊圍觀，期間更不斷以手機拍攝，二人沒有抗拒，還不時向街坊微笑，只是要穿上冬天戲服，令薇薇熱到不停流汗。

雖然流住汗開工，但林夏薇照單全收，並說：「實在好耐冇拍外景嘅談情戲，心情好興奮。（之後同陳展鵬有冇更親密嘅場口？）都有床戲同咀，但全部都喺廠拍，交代我哋好甜嘅感情世界。（已婚之人拍親密戲尷尬？）又冇避忌喎！因為事前有良好嘅溝通，劇中要協助展鵬查案，暫時未有動作戲，但都有操定體能，以備不時之需。」她又指與黎燕珊是繼《十二傳說》後再合作，劇中飾演其女兒，相當期待。

夥拍馮盈盈唔覺嘈

而陳展鵬則透露劇中與馮盈盈及林夏薇譜三角戀，對於兩位拍檔出名嘈吵，問他開工時可有聽覺受損？他笑說：「又唔係喎，佢哋喺我面前好靜嘅！入面同盈盈嘅感情戲淡啲，係另類嘅三角戀。（現實生活有冇試過？）梗係有，讀書嗰陣有好多呢啲，但呢啲下次再傾！（最終點揀先？）冇嘅，最終揀咗最適合嗰個結婚囉！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。