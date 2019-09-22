兩公婆拍住上！麥潔文讚江華卜卜「脆」

歌手麥潔文（Kitman）為10月麥花臣演唱會綵排，擔任嘉賓的老公江華亦一同綵排，兩人恩愛合唱《Miracle》，但江華抵死笑老婆唔記得歌詞，又叫她影相時收腰。受訪時江華表示兩人成日在屋企鬥嘴，Kitman笑言：「佢好風趣，卜卜脆個脆。」江華又解釋剛才影相是叫自己收腰，Kitman即謂：「講口才真係唔夠佢嚟，我講嘢唔叻。（演唱會係咪會鬥嘴？）如果佢係咁就唔畀佢出場，哈哈。」江華即踢爆是Kitman邀請他做嘉賓。

問到Kitman可還用減肥？江華即表示：「算啦。」Kitman即表示：「佢話算啦，即係減都冇用。」江華即解釋：「係心痛佢減肥，所以先叫佢算啦，唔好再減，佢依家120幾磅，已經係好似識佢嗰陣嘅身材，驚佢太索，我愈嚟愈冇自信。」Kitman即自嘲冇人吼，問到江華有冇女吼？江華即口快快謂：「我大……鑊，今次大鑊啦，梗係冇啦。」問到演唱會可會爆料？江華即笑言：「如果我喺度一定唔夠佢嚟，但如果喺台度一定要令佢冇還手之力。」

講到忘記歌詞，Kitman表示因爲這首歌很少唱，今次演出是第三次現場唱這首歌。他們又謂到時會合唱兩首歌，江華歡迎大家點唱其他歌，Kitman即踢爆他恨做歌手，江華即笑言：「咪玩啦，呢個時候先嚟恨做，係都30年前啦，不過唱歌係開心過拍戲嘅。」

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