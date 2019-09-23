米奇洛基狠批羅拔迪尼路斷米路

荷里活著名男星米奇洛基（Mickey Rourke）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）多年前因合作電影《天使追魂》（Angel Heart）而不和，而最近米奇接受意大利電視節目《Live – Non è la D’Urso》訪問，在訪問中米奇表示被迪尼路「斷米路」冇得演馬田史高西斯（Martin Scorsese）曯目新作《愛爾蘭人》（The Irishman）！

米奇表示當時他破產搵緊戲拍而迪尼路就阻止他接拍《愛》，他說：「馬田史高西斯係個好導演，佢想同我見面傾與阿爾柏仙奴（Al Pacino）、祖柏西（Joe Pesci）、基斯杜化華堅（Christopher Walken）以及羅拔迪尼路合作拍戲。但選角人員就同我經理人講迪尼路話拒絕同我一同拍電影。」而米奇在訪問中更透露當年不和的經過，米奇指當年自己讀演員課程時視阿爾柏仙奴以及馬龍白蘭度（Marlon Brando）等為典範。他在片場向迪尼路介紹自己後即被對方冷待！他說：「我介紹完自己5分鐘後，迪尼路即過嚟講話基於片中角色關係，佢哋最後唔好傾偈、打招呼或其他。當時有些少傷害我感情，因為我視佢為典範。」

不過迪尼路的發言人就代表套戲監製以及選角導演否認米奇的指控，並指根據他們所講從來冇邀請米奇拍《愛》，甚至從來冇諗過請佢、考慮佢或傾搵佢演。」

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