艾美獎　米雪威廉絲首奪視后支持男女同酬

荷里活著名女星米雪威廉絲（Michelle Williams）憑電視電影《Fosse/Verdon》擊敗大熱《利器》（Sharp Objects）的艾美阿當絲（Amy Adams）而勇奪艾美獎最佳迷你劇集或電視電影女主角，今次是米雪入行以來首個艾美獎。

2017年電影《萬惡金錢》（All the Money in the World）補拍被爆出她與男主角麥克華堡（Mark Wahlberg）同工不同酬。米雪獲獎時亦不忘多謝FX與Fox21頻道支持她並給予她同等薪酬。

除了米雪之外，荷里活女星柏翠茜亞雅琪（Patricia Arquette）亦憑迷你劇集《The Act》獲最佳迷你劇集或電視電影女配角，在台上致詞時她亦不忘為跨性別人士發聲。她表示自己內心好悲傷，因為她失去了跨性別妹妹Alexis，每日都在哀悼她，而誇性別人士仍然被逼害。她說：「佢哋都係人類...畀工作佢哋。」 Alexis於2016年離世。

此外，英國大熱劇集《Fleabag》女主角Phoebe Waller-Bridge爆冷勇奪喜劇組最佳女主角之外，亦擸走埋喜劇組最佳劇本。連中兩元！至於喜劇組視帝方面，HBO熱播劇集《廉價殺手》（Barry）男星Bill Hader冧莊連續第二年獲喜劇組最佳男主角。最佳男女配角方面，《The Marvelous Mrs. Maisel》的男星Tony Shalhoub以及Alex Borstein分別獲獎。