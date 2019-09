艾美獎　米雪威廉絲首奪視后支持男女同酬

荷里活著名女星米雪威廉絲(Michelle Williams)憑電視電影《Fosse/Verdon》擊敗大熱《利器》(Sharp Objects)的艾美阿當絲(Amy Adams)而勇奪艾美獎最佳迷你劇集或電視電影女主角,今次是米雪入行以來首個艾美獎。

2017年電影《萬惡金錢》(All the Money in the World)補拍被爆出她與男主角麥克華堡(Mark Wahlberg)同工不同酬。米雪獲獎時亦不忘多謝FX與Fox21頻道支持她並給予她同等薪酬。

除了米雪之外,荷里活女星柏翠茜亞雅琪(Patricia Arquette)亦憑迷你劇集《The Act》獲最佳迷你劇集或電視電影女配角,在台上致詞時她亦不忘為跨性別人士發聲。她表示自己內心好悲傷,因為她失去了跨性別妹妹Alexis,每日都在哀悼她,而誇性別人士仍然被逼害。她說:「佢哋都係人類...畀工作佢哋。」 Alexis於2016年離世。

此外,英國大熱劇集《Fleabag》女主角Phoebe Waller-Bridge爆冷勇奪喜劇組最佳女主角之外,亦擸走埋喜劇組最佳劇本。連中兩元!至於喜劇組視帝方面,HBO熱播劇集《廉價殺手》(Barry)男星Bill Hader冧莊連續第二年獲喜劇組最佳男主角。最佳男女配角方面,《The Marvelous Mrs. Maisel》的男星Tony Shalhoub以及Alex Borstein分別獲獎。