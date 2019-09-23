《權力》僅奪兩獎　英劇奪四獎成艾美獎大贏家

第71屆艾美獎已舉行完畢，各個獎項已名花有主！結果亞馬遜Prime Video頻道的英國劇集《Fleabag》橫掃四獎成為大贏家，其中身兼編劇以及女主角的英國才女Phoebe Waller-Bridge更一人獲三獎，包括喜劇組視后！而HBO大獲好評的迷你劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）亦獲三獎包括最佳導演以及迷你劇集。至於橫掃32項最多獎提名的HBO最終獲劇情組最佳劇集以及男配角兩獎。計埋上周的創意艾美獎的10個獎，最終《權》埋單共獲12項獎。

第71屆艾美獎部分得獎名單

劇情組

最佳劇集：《權力遊戲》

最佳男主角：Billy Porter《Pose》

最佳女主角：Jodie Comer《嗜血嬌娃》（Killing Eve）

最佳男配角：Peter Dinklage《權力遊戲》

最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》（Ozark）

喜劇組

最佳劇集：《Fleabag》

最佳男主角：Bill Hader《廉價殺手》

最佳女主角：Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

最佳男配角：Tony Shalhoub《The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳女配角：Alex Borstein《The Marvelous Mrs Maisel》

迷你劇／電視電影組

最佳迷你劇：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

最佳電視電影：《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）

最佳男主角：Jharrel Jerome《When They See Us》

最佳女主角：米雪威廉絲《Fosse/Verdon》

最佳男配角：Ben Whishaw《英國式醜聞》（A Very English Scandal）

最佳女配角：柏翠茜亞雅琪《The Act》