勁純情！林奕匡同老婆做足兩年朋友先拍拖

歌手林奕匡（Phil）推出新歌《重讀興趣班》，今日帶同派台書上電台宣傳，書中印有多張他的童年照、小時上興趣班的舊照，他憶述最難忘的是音樂興趣班：「細個學音樂規定要一個星期練兩個鐘，仲要家長簽名證明。（你會冒簽？）唔會，但真係啱啱好練夠兩個鐘就收手，嗰時學緊單簧管、色士風，學音樂頭兩、三年都唔會好Enjoy，因為未有本事演奏好動聽嘅歌。」其後於13歲才真正愛上音樂：「上暑假班學爵士，撻着對音樂嘅興趣，打開呢個音樂世界，之後一日唔止練兩個鐘，每日幫屋企間餐館做完嘢，夜晚9點再練。」

Phil笑指上興趣班的另一個「得着」是認識到一生最愛同朋友：「嗰時大學仲有去上中文DJ訓練班，就識到太太（李靄璣），之後就約去唱K、傾MSN，之後過兩年先拍拖，太太都有話番我當時個樣太薯，有待觀察先拍拖。」

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