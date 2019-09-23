終於唔使湊仔　謝安琪單拖出走時裝周

兩個星媽謝安琪（Kay）、陳凱琳日前應邀到意大利米蘭出席運動品牌時裝騷，座上客還有前國寶級跳水王后郭晶晶、影星張靜初、黃景瑜等，Kay跟陳凱琳分別穿上品牌最新服飾登場，活力十足，而日本萬人迷女兒光希（Kōki）仲有份行騷，全場矚目。Kay表示自己第一次參與國際時裝周活動，終於等到仔仔長大，有機會出國參加盛會：「因為之前小朋友都仲係好細，一直都盡量安排香港工作，今年終於有機會，真係覺得好開心！其實呢幾日我都係拍攝，未有時間去玩，但係周圍地方都好靚，真係好享受。而難得我哋都可以忙裏偷閒，成Crew人一齊食餐好嘅。」

Kay的演唱會舉行在即，今次出席Fashion Week活動，為積累的壓力減壓：「因為我之前一直都忙緊演唱會，出發之前我以為呢幾日會好忙，可能因為風景太靚喇，我同同事都可以放鬆心情。演唱會後都想同家人再來一次，因為附近好多地方都好寧靜，好適合我哋全家。」

陳凱琳第二次參這品牌時裝周活動，笑指自己有足夠經驗，可以好好享受呢場騷：「因為上年咩都唔知，以為睇騷要有咩儀態之類，今年我一早裝備自己，可以享受場騷，見到每個Model出嚟真係好興奮！（有冇時間去玩？）頭兩日大會冇嘢安排畀我哋，所以同經理人去吃喝玩樂，諗起都覺得自己過分。」

陳凱琳珍惜參與睇騷機會，成為她每年期待的工作，但係就婉拒成為Model走上天橋：「我諗我冇呢個勇氣行騷啦，我覺得Model行騷時要保模好有形狀態又唔準笑，加上好多人望住都幾尷尬，我都係去番拍戲就可以架喇。（咁鍾意Fashion騷，係咪自己好貪靚？）我哋成家人都唔係好貪靚咋，只不過係工作需要先扮靚，所以我哋都係好一致！」

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