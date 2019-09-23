首踏紅館　李靖筠做關智斌「妹仔」抽晒水

英皇新人李靖筠（Gladys）早前又「秘撈」任公司旗下「冤枉娛樂」小助手，到關智斌（Kenny）的紅館演唱會幫手。但Gladys被發現未開工先食飯，她搞笑說：「我開工啦！其實我都唔係好知我要做咩，但我估我係要保證呢度嘅事情一切順利！」

Gladys第一個被委派的任務是在Kenny拜神環節為他拍照，相當積極主動的她即衝上前不斷連拍，又叫Kenny望鏡頭，成功拍得靚相的她聽到經理人霍汶希（Mani）讓她可以抱抱Kenny，就立刻大力抱緊師兄，Kenny都笑說：「好唔知醜啊！係咪我哋公司新人啊？」

眾人到舞台拍大合照，第一次登上紅館舞台的Gladys相當興奮，對着空無一人的觀眾席大叫：「山頂嘅朋友大家好！」又唱自己的出道歌《小蚊赧》幻想自己在紅館開演唱會。

期間她不斷集郵，獲大師兄古巨基親自教跳《Lala世界》，之後又向初次見面的師姐阿嬌自我介紹，不過阿嬌就指Gladys的名字很難記，一向語出驚人的她更建議Gladys如要改名就去找風水師幫忙，令在旁的Mani大笑，另一個師姐阿Sa則指已經見過Gladys很多次，又有Follow師妹的Instagram，Gladys開心道：「佢有Like我啲相㗎！我好開心。」集郵成功，Gladys回到助手崗位，分配大會T恤、搬運海報等全部一腳踢。之後更「搶飯碗」當「派飯姐姐」為工作人員分飯，小助手任務大成功！

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