迪子與日本Rapper合作　大讚當地人做事認真

歌手迪子今日到電台宣傳新歌《宿醉》，講到新歌是跟日本Rapper MC松島合作，笑指到現時都未親眼見過對方：「佢係朋友介紹，個MV都係佢拍啲片畀我，我再剪輯落去，錄音就係佢處理，但結果出到嚟係超出我嘅滿意程度。（溝通到？）講英文，都擔心佢唔明我想點，有日佢仲問我拎咗份中文歌詞睇，心諗佢應該睇唔明，原來佢拎份詞去翻譯，去了解我想表達啲咩，依家香港發生社會運動，收到份詞都好感動，佢想同香港人加油，今次合作感受到日本人做事好認真。」

迪子指稍後會再與不同的日本藝術家合作，並透露兩年後出新碟：「隔咁耐係因為會連同漫畫推出，漫畫方面就下年先有。（想喺日本發展？）隻碟都會喺日本賣。（會想唱日文歌？）自己有學日文，但只係用嚟打招呼好簡單，或者會喺啲廣東歌加一、兩句日文，始終廣東話先係我嘅母語，其他語言係取代唔到廣東話嚟表達我嘅感受。」

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