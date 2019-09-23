公路之旅度蜜月　王敏奕爆曾國祥鍾意瘦底

新婚王敏奕出席ViuTV劇集《假設性犯罪》記者會，受訪時被叫「曾太」，她甜笑指不習慣：「我淨係諗到佢（曾國祥）媽咪，可能你哋叫多一排就會叫番我Venus喇。」

談到劇中被梁漢文強暴，她謂：「第一集就出最激嘅。（同老公一齊睇？）佢到時應該唔喺香港，不過日前我喺廚房，突然聽到自己把聲，佢喺廳應該係睇緊劇集宣片，我立即衝出去追問佢做乜。（老公有乜反應？）佢冇話我演得差就OK，咁佢係位好導演，除咗呢方面我冇嘢好擔心。」

問到婚後曾國祥是否禁止她拍性感或親熱戲，王敏奕說：「佢只係話性感唔係我style，唔好夾硬嚟，我覺得性感可以有唔同嘅層次。我老公其實鍾意瘦削型，我又唔算好骨感，不過佢話無論我肥瘦佢都鍾意！」

至於何時起程度蜜月？她透露還未決定：「我哋年年都會去滑雪，所以想去啲唔同嘅地方，或者去歐洲作一個月公路之旅，好似好奢侈，所以要計劃吓先。」她又笑指二人曾由加拿大開車到美國紐約參加影展，一開就是八個小時，自己中途打瞌睡，幸而老公喜歡駕駛。她又表示指早前拍了一部電影，接下來會去參加影展及宣傳，會繼續於事業上打拚。

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