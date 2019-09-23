吳綺莉同卓林關係轉好：避免啲無謂拗撬

藝人吳綺莉（Elaine）為《NuMe美學殿堂》開幕活動擔任代言人及剪綵嘉賓，穿上閃閃短裙晒纖腰示人，正藉這天是她46歲生辰，大會送上生日蛋糕祝賀。講到生日願望，她請身體健康，大家平安。叫女兒卓林出入小心？她謂：「都冇，要佢自己睇住，可能我自己喺香港大，見得世面少。」阿女可有祝福你？她謂：「唔講呢啲啦，祝福日日都可以講，佢反而日日提我記得去換新身份證。」卓林記得你生日？她說：「記得，之前有食飯，但唔一定生日先食飯嘅。」Elaine稱現關係轉好：「啱講先講，避免啲無謂拗撬，以前關係家長同小朋友，依家係朋友，咁會舒服啲開心啲。」

那晚上可有慶祝節目？Elaine笑謂：「今朝一早就搞個頭，返去洗頭都有排搞，過咗18歲唔使慶祝啦，唔好搞。」生日有工開是好兆頭？她說：「都係，係要做嘢嘅，多啲仲好，其實都冇停過。（有冇男士約食飯？）朋友食飯實有，但追嘅就唔多覺。（你要拋個心出嚟？）冇人接撻落地咪仲大鑊？」Elaine稱順其自然，要遇到有偈傾又夾先得，否則你眼望我眼，相處不來就大件事。

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