報名角逐奧斯卡！劉香萍貝安琪母女拍住上

藝人貝安琪（Ankie）與母親劉香萍出席電影《一棵心中的「許願樹」》記者會，宣布該片將報名代表香港角逐奧斯卡「最佳外語片」，劉香萍透露結果將於下月初公布，問到心情有否緊張？她說：「驚喜多啲，依家盡量做好準備功夫，喺小巴、巴士都有廣告，套戲聽日正式上映，不過因為社會局勢問題，暫時只上4間戲院，目標喺11月正式舉行大型首映，到時邀請汪明荃、周潤發呢啲朋友嚟睇。」

而Ankie則對母親給予機會感高興，她說：「今次有幫手寫劇本同幕後工作。（有冇興趣想同媽咪一樣做導演？)都可以，但我鍾意做演員多啲。（老公放唔放人？）佢都係讀電影，都鍾意嘅！（會唔會分身不暇？）係呀！我都做好多嘢，又配音又教瑜伽，仲要照顧兩歲半嘅囝囝『小龍』。」劉香萍更指計劃於11月到美國斟洽該片全球發行，同時亦為電影往後集數做籌備工作，預計第二集於明年開拍。

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