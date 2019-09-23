天堂鳥嘆跳唱歌手難做：想有自己班底

組合BOP天堂鳥日前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出全新快歌《重新》感受，三子說：「天堂鳥係屬於快歌，今次我哋放咗好多自己嘅感受落去歌詞，排舞方面都畀咗好多意見。其實喺香港做跳舞歌手好困難，最難係表演時要搵舞蹈員，好多舞蹈員都去咗幫大星走Tour，所以我哋想去一啲跳舞學校同大學Casting，如果有自己班底，咁大家都會落力啲。」

談及與前公司的合約糾紛，他們說：「當時團火有啲熄咗，因為都唔知等幾耐，三兄弟有諗過未必再做BOP，雖然唔想放棄，但係又冇收入，為咗生活都冇辦法，我哋各自各做其他嘢，試過做健身同運動，先發現自己最鍾意都係台上表演，其實都要多謝啲客戶，喺嗰個時間畀一啲工作我哋去表演，一有表演我哋就好開心，因為可以一齊去練歌排舞，就係咁我哋團火又返來。」

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