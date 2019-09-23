《金宵大廈》劇透：Alex阿蕭睇流星感情增

第六集「娃 (下)」(09/23)

阿蕭（陳山聰飾）在垃圾堆發現神情怪異的晴晴，着Raj接走她。Raj（陳振華飾）以為自己給晴晴（鄧佩儀飾）壓力，對她百般遷就，又與她到公園談心，晴晴竟突然要求性行為。阿蕭在金宵舞廳重遇Alex，驚喜萬分。Alex突然聽到哭聲，二人隨聲至垃圾堆，發現性愛娃娃，娃娃竟「自稱」是晴晴……佳爺（黃子雄飾）搬走娃娃時撞見Yuki（康 華飾），說起被太太背叛的往事，自覺虧欠晴晴，遂致電晴晴，承諾棄掉娃娃，晴晴聞言竟傷心起來……Alex應阿蕭約會看流星，二人感情邁進一步。

第七集「鴉烏 (上)」(09/24)

金宵大廈住客東東失蹤，其母周小惠（高海寧飾）大發雷霆，Mia（歐陽巧瑩飾）、膠罐（林子善飾）等將責任推到阿蕭身上。原來東東躲藏在林老師的書店，其間發現一本殘舊書籍，好奇之際，林老師突然出現。夜裏，書店離奇傳出巨響……阿蕭偷畫Alex的畫像，被Alex發現，二人閒聊間聽到陣陣怪聲，隨聲發現東東……東東父親陳忠廣（陳嘉輝飾）與妻子關係惡劣，但為了東東的名校面試，暫放下芥蒂。Alex與阿蕭為尋黑貓到天台，阿蕭鼓起勇氣，坦告Alex是他的夢中情人。

第八集「鴉烏 (下)」(09/25)

忠廣在名校面試時失儀，東東亦表現失準，夫妻為此大吵一頓。小惠回家見忠廣買醉，東東失蹤。忠廣、小惠遍尋東東下落，竟發現除了Alex，眾人皆忘記東東，連東東存在的證據亦消失。眾人翻查閉路電視，發現東東獨自在地牢玩乒乓球間，被一身影捉拿後消失。忠廣與小惠在地牢模仿東東打乒乓球，企圖引出身影，卻進入了異度空間。身影出現，帶夫妻回到名校面試之日……Alex感慨東東的經歷，阿蕭帶同黑貓安慰，還向她深情表白。

第九集「異夢 (上)」(09/26)

六十年代，金宵舞廳當紅大班CoCo經常在夢中與一男人親熱，以及夢見一隻黑貓，夢裏一名看更道出連串怪事，書店老闆林哥仔將奇夢結集成書。舞女莎莎失蹤，眾舞女猜測莎莎得罪狐仙，又提起金宵大廈的邪門事。CoCo被黑貓引至樓梯間，忽見牆上浮現狐仙影子。CoCo在舞廳被郭探長欺負，得警察劉旭輝解圍，二人惺惺相惜。CoCo被賊人入屋卻無財物損失，旭輝認為與莎莎失蹤一事有關。水塘發現腐屍，CoCo、旭輝往認屍……

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