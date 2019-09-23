開心一戰四　梁漢文享齊人之福唔講老婆知

藝人梁漢文、王敏奕及張慧儀等下午到九龍灣出席ViuTV新劇《假設性無罪》記者會。戲中梁漢文可謂享盡齊人之福，與4位女拍檔都有關係，他於台上開玩笑謂：「唔關我事，係佢哋強暴我咋！」問到劇集下月初出街，會否擔心太太反應？梁漢文笑答：「拍攝初期冇備案，但拍到中段覺得要講。相關宣傳短片幾日前出咗街，當時我哋食緊飯，咁我依家都健在，即係冇問題啦。」

他不諱言與幾位女拍檔不算太熟，故感恩有「身體接觸」時大家仍互相信任。問到是否入行以來「最風流的一次」，梁漢文表示：「應該咁講，我由當年嘅唐僧變成依家1對4（美女），我做唐僧時張慧儀喺差唔多時間演緊蜘蛛精，所以係蜘蛛精食唐僧肉囉。」至於劇集推出時對撼無綫熱播話題劇《金宵大廈》，他表示：「題材唔一樣，觀眾可以多個選擇，況且可以上網用app追番，我哋呢個題材幾特別，吸引到觀眾就ok。」

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