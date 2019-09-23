韓馬利恢復進度慢　老公買Puzzle助多用腦

藝人韓馬利早前患上腦膜炎，仲入咗醫院兩個星期，令唔少好友非常擔心，不過出院後幸好得到老公杜燕歌細心照顧，令佢逐漸康復！

今日韓馬利喺網上首度開腔交代近況：「醫生話我進度太慢必需多做運動和用腦，老公就立刻買象棋，大話骰，和Puzzle同我玩，佢話最好打牌，但要凑腳和我太水皮應該難D(啲)了，不過我也很感激他的細心。」佢又指唔敢想像冇咗老公喺身邊點算好：「這個月他夠辛苦了，我的一切都由他照顧，冇左（咗）佢我都吾（唔）知點算，多謝你，你千期（祈）吾好病，我照顧吾（唔）到你架，有你照顧我會很快便會好起來的，大家努力。」

隨後，韓馬利甫出一啲盆栽同飲茶照：「老公話叫我跟佢學下（吓）茶道，對身心有好處，又買了幾盆花仔回來叫我好好照料它們，等我有D（啲）寄託吾好成日瞓喎，咁好啦，我們大家都要健康成長！」好友張兆輝同楊怡亦有留言送祝福，楊怡仲話：「Mary姐你要多吃，多用腦，多動，悶可以找我，快啲好。」

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