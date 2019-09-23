暫擱置重開餅店！毛舜筠有苦自己知

藝人毛舜筠以代言人出席《NuMe美學殿堂》開幕活動，並擔任剪綵嘉賓。提到去年底投資百萬開手工餅店，經營不足一年，早前決定結業，講到結業原因，她表示：「最主要係餅店地點可以再好啲，因係一樓，初初諗住有埋workshop喺到，間舖係姐夫，我係同佢租嘅，但做落發覺一樓其實唔係咁適合，如果自己做餅嘅廚房亦係唔夠大，本身餅係有搵廠做，但最後發覺係要自己做先得，因我對自己啲嘢有要求，好多時都未達到我要求，希望客人食到我想要嘅嘢，但依家變咗好多失望喺裏面，所以決定搵個大啲廚房，係物色咗一個工廠大廈一間4千幾呎嘅地方，亦搵咗個地舖，諗住休息一陣去3個星期旅行返嚟再搞，但最終去咗2個月。」

她指身在外地時發覺香港現時情況未太適合開地舖，該地點更是在鬧市旺區，原先是想延遲計劃，現在就決定先擱置，亦慶幸當時去放假，否則就已經塵埃落定。可轉做網上生意？她認為暫時社會氣氛未適合：「任何事都有Timing，如果當時一樓舖冇結束到，依家仲喺番咁唔理想嘅位置到就仲慘。」她笑謂:「所以原先一家人去3星期旅行，因唔搞住，就變咗去2個月，去咗美加，又探親戚朋友，因為應承出席呢個活動，所以係專登飛返嚟，之後又會繼續去其他地方玩，人係要休息先得。」

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