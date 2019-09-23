頂蔣嘉瑩開騷！蘇慧恩漏夜去男友屋企練歌

歌手施匡翹（Zaina）今晚原定孖師姐蔣嘉瑩舉行音樂會Part II，惟蔣嘉瑩（Vivian）因肺炎而留院觀察，未能出席之下，唱片公司臨時安排旗下的蘇慧恩（Ophelia）頂上。蘇慧恩受訪時指昨晚約10時才收到要頂替演唱的消息，心情緊張之餘亦好擔心Vivian的病情：「之前有親戚都係肺炎，嚴重到要入深切治療部，希望佢快啲好番，始終肺部對歌手係好重要。」她指為準備演出，漏夜去男友屋企練歌，練至凌晨3點：「其實本身我今晚都會嚟做表演嘉賓，但依家就要揀多幾首歌，好彩自己都有啲演出經驗搭救。今次都係第一次同Zaina合唱，加上對新編嘅《假如真的再有約會》唔熟，要用多啲時間聽熟拍子。」

至於Zaina就透露Vivian有報平安：「佢有Send啲相嚟，幸好佢唔係超級嚴重，聽到個心都定啲，希望佢快啲好番，或者遲啲我哋可以3個一齊Crossover。（第二次舉行音樂會緊張？）都有，當下收到消息都有驚唔知會唔會得番自己一個唱，好彩Ophelia夠義氣幫手，仲有畀意見我。」最後二人表示若明天有時間都會去醫院探Vivian。

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