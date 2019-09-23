馬國陶主辦涉「走數」　陶喆騷前被叫停

台灣音樂才子陶喆與蘇見信「合體」到馬來西亞舉行演唱會，兩人連日來積極綵排，惟在21日演出當晚卻突然「冇影」，大批歌迷空等近兩小時，演唱會螢幕才顯示出通知字句：「由於官方主辦單位無法清還藝人的演出費用餘款，故今晚演唱會被迫取消。」演出正式叫停！

另搞免費Show作補償

事後，兩人分別透過社交平台發聲明解釋事件，當中提到：「由於主辦單位持偽造文件，並未支付演唱會軟硬體若干相關費用，導致藝人方於演出前被協辦單位告知無法上台演出，藝人陶喆與信對於無法上台演出深感遺憾。」聲明中續指為補償購票到場支持的歌迷，陶喆與阿信決定再舉辦另一場免費演出以作回饋，將盡快公布相關細節。

另一邊廂，同樣與該主辦單位合作的台灣歌手周華健，亦透過社交網宣布因該公司出現財務營運問題，為保護觀眾權益，決定取消原定於11月23日在馬來西亞檳城舉行的演唱會。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。