點評星二代！惠英紅勸任達華准囡囡入行

不少圈中人的仔女都相繼入行，當中已開始拍戲的龔慈恩女兒林愷鈴、邱淑貞女兒沈月，以及任達華女兒任晴佳更是近年焦點，三人盡得父母真傳，無論外貌、身形都非常有潛質入行。日前，任達華與影后惠英紅為電影《我和我的祖國》做宣傳並接受訪問，被問及對三位「星二代」的睇法，眼光獨到的惠英紅笑言：「三個都一流，好靚、好有學識，依家啲細路仔，思維比較成熟，同埋都有一個共通點，就係個個都好高，係三個非常強勁嘅後浪。」

惠英紅與龔慈恩是好友，見證林愷鈴長大，盛讚對方脫俗、思路清晰：「愷鈴講嘢好有紋路，諗嘢亦好清晰，外形好清新，係好亮眼嘅演員。邱淑貞囡囡，同媽媽一樣咁靚，我未同佢傾談過，但睇外形就非常好。」

堅拒開綠燈

當談到任晴佳時，惠英紅即大讚：「冇得頂啦！佢好有時代感，唔似愷鈴嗰種柔，佢好有型格，似我，但唔係唔女人，好有台型。」雖然拍檔讚口不絕，任達華卻沒點名讚女兒，只說：「總之個個都好，個個都Perfect！」問到是否仍不支持女兒入行？他說：「最好唔好，拍吓嘢、攞吓經驗就冇所謂，如果真係入行，大家都睇到，紅姐（惠英紅）有時要拍通宵，有時拍打戲又要捱拳，真係好肉痛。」惠英紅則不太認同：「各行各業都有各自嘅辛苦，每個人都係獨立個體，如果佢喜歡，你都冇辦法阻止，只要唔係行歪路，就應該畀佢自由度。」雖然老友開到聲叫「開綠燈」，但任達華堅持不想女兒入行：「讀書先啦！」

手傷仍然未愈的任達華已不停工作，問惠英紅可覺他是鐵人？她說：「我哋嗰一輩全部都係鐵人，好勤力成隻牛咁。」任達華亦讚她不停接受挑戰，是熱愛工作的好拍檔。

任達華

妝髮：淑貞

惠英紅

化妝：Winki @ vinciwinki makeup

髮型：James Lee @ Hair

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

珠寶：英皇珠寶

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