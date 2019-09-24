男神升呢人夫！古天祥誓詞整喊老婆

近日加盟邵氏的藝人古天祥（Carlos），將會參演劇集《大步走》和《愛．回家之開心速遞》。而前日他則與拍拖年半的圈外女友周琬瑜拉埋天窗，並在陽明山莊擺酒宴請親朋好友。作為新郎哥的Carlos為太太打造一個難忘婚禮，二人幸福之情不言而喻。Carlos接受東網訪問時指婚禮場面感動，自己亦忍不住留下男兒淚：「太太成日都感動到喊唔停，而我哋亦用輕鬆啲嘅方式行禮，大家個氣氛都好開心。」又指覺得正式成為人夫後，責任重大：「因為要照顧成個屋企，同埋自己嘅誓詞都講到無論係貧窮定疾苦都會照顧佢，一定會履行呢個承諾。（幾時去度蜜月？）之前同太太已經歐遊咗兩次，所以暫時唔會度蜜月，希望下年去睇北極光或去澳洲避暑。」

被古天祥搶晒工作

至於有份參與婚宴的前亞視藝人梁浩楷則指與Carlos相識多年：「細細個做model已經同佢做對手，最搞笑係每次有佢casting，啲工作都冇我份，簡直係宿命。」

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