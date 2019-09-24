米蘭時裝周：大膽色調！向繽紛未來進發

Stuart Weitzman首席設計師Edmundo Castillo以「向繽紛未來進發」為主題，為品牌2020春夏作換上大膽又色彩繽紛的新Look，帶領大家展開一場熱帶之旅。現場以白蘭花和棕櫚樹圖案為布景，富加勒比海風情，Edmundo Castillo表示：「透過鮮艷奪目的色彩，這系列讓你猶如置身一次愉快輕鬆，感受到微風輕拂的加勒比海假期。希望讓大家每天都能感受到這種輕鬆自在的感覺。」系列採用大量鮮艷色調，包括亮粉紅、火紅、鮮橙、太陽花黃、青綠及加勒比藍，配上明亮的金屬色系，搶眼又容易配搭。

新作展現源源不絕的快樂能量，同時體現品牌糅合時尚、功能及舒適的核心價值，例如經典人字夾腳拖鞋以多種色彩及不同鞋跟重新演繹；綁帶款式綴以各種編織及木珠裝飾細節增加立體感；而星型圖案及刺繡令傳統的草編鞋變得充滿現代感，還有透明網紗製作及綴以水晶的瑪麗珍鞋。

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