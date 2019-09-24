黃美棋「愛心五寶」撐男友開騷

樂隊sp'ACE日前在麥花臣舉行的演唱會已順利完成，主音鍾健威（Ray）獲女友黃美棋到場舉牌支持，Sweet爆的美棋在場內滿場飛為男友打點。問到美棋如何支持男友？她自認是男友的忠實粉絲，並表示準備了「愛心五寶」，包括親手送上宇宙主題的小花籃、鍾健威燈牌、送給sp'ACE的月球蛋糕、氣球花籃及無限愛心！她說：「今次係第一次送花畀佢，唔想太女仔，所以特意搵人設計咗一個以宇宙主題嘅小花盒，準備咗燈牌幫佢打氣，又搵人做咗個氣球擺設作祝賀，另外準備咗一個月球蛋糕慶功嗰陣送畀全隊樂隊，最後加上自己無限愛心！啱啱好五寶！正如佢哋五個，一個都不能少！」Ray在台上落力演出，問美棋有甚麼評語？她表示很開心及感動見到他們五人能完成屬於自己的第一個演唱會：「我心目中Ray永遠都係100分，但今次要畀足101分！因為見到佢為演唱會付出嘅所有，真係好佩服好感動，爆分是佢值得擁有嘅！」

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