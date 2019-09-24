難忘拍動作戲　秀智大讚李昇基廚藝好

曾合拍古裝劇《九家之書》的韓星秀智與李昇基，相隔6年再度合演SBS新劇《亡途覓雪》（Vagabond），於上周正式開播，Netflix亦會在每周、六晚上11點同步更新。而劇集播出首周在韓國首都圈的收視最高升至11.5%的好成績，在同時段劇集中稱冠。

李昇基與秀智早前接受Netflix的獨家專訪，表示在摩洛哥拍攝的場景和第一集的動作戲是最難忘的，兩人為此事前都有接受專業訓練，問到拍攝動作戲時誰比較辛苦？李昇基搞笑地表示：「我跑戲比較多，應該係我比較辛苦吧？」秀智則大笑道：「雖然李昇基拍嘅場面難度好高、好辛苦，呢個我係冇辨法反駁，但我都有我嘅難處啊！」

而李昇基最近在台灣見面會上講過因為拍《亡途覓雪》而親身感受到演動作片真的不容易，現在都會「以虔誠的心」及「跪着看」動作片，被問到之後會否再拍動作片時，李昇基就表示自己也曾經為這個問題苦惱了很久：「雖然受傷機會好高，但動作片實在魅力沒法擋，所以我都會慎重地選擇之後再接拍。」而秀智亦指雖然不想再拍動作戲，但是《亡途覓雪》這部劇集讓她留下了美好的回憶，所以之後也會看過劇本類型後才決定是否接拍。

問到最難忘的場面時，李昇基回答指是他們的第一場動作戲，秀智則覺得所有在摩洛哥拍攝的戲份都十分難忘，她又大爆食過李昇基為她煮的辣炒年糕令她十分難忘，大讚他廚藝好又夠貼心！

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