東方日報C1：龍母4度飲恨Jodie艾美獎封后

被視為劇情組視后大熱的英國女星艾美莉克拉克飲恨，不敵首次提名的同鄉Jodie Comer。

第71屆艾美獎於香港時間昨晨在美國洛杉磯舉行，憑HBO神劇《權力遊戲》「龍母」一角被視為劇情組視后大熱的英國女星艾美莉克拉克飲恨，不敵首次提名的同鄉Jodie Comer。另一焦點是大會在紀念環節出醜，竟將生人當死人，用錯照片悼念指揮家Andre Previn，被網民狂轟不敬！

今屆艾美獎焦點，莫過於最後一季劇情被狠批爛尾，但仍氣勢如虹，憑32項提名創下歷年最多提名紀錄的《權力遊戲》（Games of Thrones），演員包括「Jon Snow」Kit Harington、「龍母」艾 美莉克拉克（Emilia Clarke）、男星彼特丁拉基 （Peter Dinklage）、Maisie Williams、「黑鳳凰」Sophie Turner及Gwendoline Christie等都有現身微 軟劇院的「紫地氈」，艾美莉更穿黑色超Deep V晚裝裙，一副戰鬥格上陣，艷壓全場！

《權力遊戲》掃走12獎

艾美莉憑「龍母」（Daenerys Targaryen）一 角人氣飆升，劇酬同樣躍升，《權》劇拍到第7及第8季時，其劇酬為每集50萬美元（約390萬港元）。她過去憑此角三次提名艾美獎最佳女配角皆空手而回，今次升呢角逐劇情組最佳女主角，賽前被視為大熱，可惜依然未能打破「零雞蛋」的宿命，最終由首次提名的英國女星Jodie Comer憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）膺視后。「龍母」甩碌，幸好劇集力保不失，第四度贏得劇情組最佳劇集獎，彼特更擊敗同劇兩位拍檔，奪得劇情組最佳男配角獎！《權》劇於上周的創意艾美獎已 橫掃10個獎，換言之今次埋單共獲12個獎，表現亮眼！

柏翠茜亞為弱勢發聲

至於在「迷你劇/ 電視電影」組別中，荷里活女星米雪威廉絲（Michelle Williams）獲得入行以來首個艾美獎，憑《Fosse/ Verdon》擊敗大熱《利器》（Sharp Objects）的艾美阿當絲（Amy Adams）成為視后。米雪於2017 年補拍電影《萬惡金錢》時，被爆與男主角麥克華堡同工不同酬，她獲獎時特別多謝電視台「給予公平的薪酬」。荷里活女星柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）憑《The Act》膺最佳女配角，致詞時表示每日都在哀悼於2016年離世的跨性別妹妹Alexis，直言跨性別人士仍然遭受迫害：「佢哋都係人類……畀工作佢哋。」

喜劇組方面，英國劇集《Fleabag》橫掃四獎 成為該組別的大贏家，身兼編劇及女主角的英國才女Phoebe Waller-Bridge捧走三獎，包攬視后、 編劇及最佳劇集。紀念環節擺烏龍 頒獎禮戰況激烈，惟大會卻擺烏龍令其失色，在紀念環節悼念今年2月離世的指揮家Andre Previn時，竟誤用仍健在、現年75歲的底特律交響樂團指揮家Leonard Slatkin的照片，網民留言狠批，直斥這個致命錯誤令人難以置信！

Kim巨躉浮誇

美國《People》雜誌選出艾美獎最佳衣着人士，美國真人騷女王Kim Kardashian與索模妹妹Kendall Jenner齊齊入圍。Kendall早前為倫敦時裝 周行騷染金毛，今次打回原形以黑髮 造型亮相，身高5呎10吋的她與矮7吋的Kim擔任頒獎嘉賓，高矮懸殊，相映成趣。出名大籮的Kim行「紫地氈」時，疑因角度問題，屁股比平日 顯得更大、更誇張！

Zendaya蜘蛛女變毒藤女

Kardashian姊妹花衣着獲好評，而「蜘蛛女」Zendaya的綠色低胸長 裙亦獲讚索爆，其造型師在社交網指靈感來自DC奸角「毒藤女」。

前視后菲莉絲蒂踎監睇騷

電視劇《靚太唔易做》的前視后菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）因捲入大學招生欺詐案，被判入獄兩周，大會主持公然「抽水」：「監製叫我特別向喺監獄睇電視嘅前視后致敬，希望呢兩個禮拜唔會咁難捱，振作呀！」至於同志設計師真人騷 《粉雄救兵》（Queer Eye）獲「最佳結構性真人騷節 目」提名，節目主持四缺一赴會，日前自爆是HIV帶菌者的「新鬍鬚女」Jonathan Van Ness避風頭缺席。

Taylor鬼祟入場斷正

有網民睇「紫地氈」直播時，留言表示發現疑似美國樂壇天后Taylor Swift鬼祟避過傳媒混入會場：「我發誓，啱啱見到Taylor直播 時喺後面行過！」她過往亦試過鬼祟出席頒獎禮，包括「英國奧斯卡」BAFTA。

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