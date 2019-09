小情人出世喇！柯嘉琪畀阿仔大眼睛電暈

藝人柯嘉琪(Kiko)早前突然宣布有孕,並透露另一半係做生意嘅圈外人,會等阿仔出世之後先再影婚紗相同擺酒。今日Kiko同大家報喜,B仔已經平安出咗世喇!佢透露阿仔重7.6磅,英文名叫Lyon,仲話生產過程係佢經歷過最感動同最神奇嘅時刻。佢留言:「從一開始在超聲波聽到你的心跳聲,到每天感覺到你在我的肚子裏手舞足蹈、 夜夜笙歌到每晩睡不安眠不深,擔心你在媽的肚子是否安好,到現在你這小寶切實地從我的肚子裏走了出來,出現在我跟前,在我懷裏...Nice to meet you.. My baby boy..👶🏻💋」見Kiko呢位新手媽媽已經急不及待為囝囝開咗個Instagram,同大家分享阿仔嘅成長,仲話囝囝係佢嘅小情人,「出生的第一天便用你的大眼睛瞪着我不放」,畀阿仔對迷人電眼電暈添呀!

