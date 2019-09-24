狄美摩亞談15歲被姦　阿媽收500元「肉金」

56歲荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）最近現身電視節目《Good Morning America》接受名嘴Diane Sawyer訪問，狄美談到新自傳《Inside Out》中自爆15歲被姦一事，是被她的濫藥單親母親出賣，因為強姦她的男人向狄美母親付了500美元（約3,900港元）「肉金」。

狄美在書中寫到：「嗰次係強姦，亦係一個令我打擊好大嘅背叛，當時個男人咁講：『你畀阿媽用500蚊當係雞咁賣咗，覺得點呀？』」雖然當晚經歷令她畢生傷痛，但被Diane問到是否覺得母親「賣女」時，她還是認為母親不是存心這樣做。狄美緩慢而沉重地回答：「我心底覺得，冇。我唔覺得係一個直接嘅交易，但阿媽的確係畀咗門路嗰個男人，令我暴露係危險之中。」

狄美又談到男星前夫艾斯頓古查（Ashton Kutcher）接連偷食導致婚姻破裂後，她放縱夜蒲，連前一任前夫布斯韋利士（Bruce Willis）與三個女兒也離棄她，她更因濫藥暈倒。在身體與心理健康的谷底，狄美指她這樣質問自己：「我諗最基本嘅問題係，我點解搞成咁？即係，由我開始到我經歷嘅所有嘢，我點會搞成咁？如果我睇返轉頭，我會話我令自己盲咗，我迷失咗自我。」