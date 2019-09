由《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War for the Planet of the Apes)導演Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》,早前宣布將由《吸血新世紀》(Twilight)男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演後,再傳出曾獲兩次奧斯卡提名的諧星Jonah Hill獲洽加盟,他將飾演一個奸角。

網友推測Jonah將飾演身型肥胖的「企鵝」,該角色之前在添布頓(Tim Burton)執導版本由丹尼迪維圖(Danny DeVito)飾演,但知情者透露,這個選擇對Matt來說「太刻意」,其實Jonah將飾演「謎語人」!「謎語人」曾經由諧星占基利(Jim Carrey)演出。

知情者指電影公司已經想與Jonah合作已久,但之前蝙蝠俠人選未定,所以雙方拖延談判,現在合約還未落實,但相信Jonah將會加盟。

另外,男星Jeffrey Wright亦被指獲洽飾演哥頓探長一角。