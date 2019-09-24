考慮40歲再出寫真！孫慧雪當住老公面攬仔

藝人孫慧雪到電台宣傳新歌《幸福的錯覺》，提到她在節目提到如果40歲不走樣會考慮再推出寫真，現年37歲的她笑言：「希望到時有廣告商、美容贊助，等我變得更靚。」她又笑言首本寫真賣點是「少少肥」：「其實只係因為唔夠Fit先咁講，所以想再Fit啲，但呢排拍飲食節目一日食4餐，搞到肥咗5磅，所以之後會努力減。」問到老公可是較喜歡她有肉地？她笑言：「老公從來唔理我，但佢講過一樣嘢好冧，就係『無論人哋點睇你都好，我同個仔都覺得你係最靚』，難得佢咁冧。」

問到老公可知道她想再出寫真？她笑言：「佢應該唔知。（佢知道咗會點？）佢對住我應該冇嘢，應該唔介意，畀佢過目咗就OK。」而講回新歌，她透露MV邀得周俊偉做男主角，當中兩人更有跌落海濕身攬住的情節，孫慧雪自爆老公有監場，但笑言：「因為周俊偉係佢朋友，係佢請嚟，所以佢係嚟照顧佢，唔係照顧我，上水之後佢有遞毛巾、水，不過係畀周俊偉，唔係畀我囉。（有冇鬧老公？）咁又冇，我好溫柔，有其他工作人員遞畀我。」

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