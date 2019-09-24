王祖藍激動狂喝個女起身　網民：嚇壞寶寶了

與老婆李亞男育有一女王天韻（Gabrielle）嘅王祖藍，不時中港兩邊走，密密做搵奶粉錢！最近佢就去咗北京開工，掛囡囡掛到死嘅佢一趁住坐車得閒時即刻視像見吓個女！雖然隔住個Mon，但祖藍為咗叫醒個女對住個電話用英文及普通話不斷嗌：「Wake up…醒喇別睡…Wake up…Wake up…Wake up…」、「Hey～」、「Gabrielle～Gabrielle～Gabrielle~醒呀～」，激動到愈喝愈大聲，最後仲自創呼喚曲「Come on Gabrielle～Look at Daddy～Wawawa～」

無所不用其極，連佢都話：「想念我的寶貝❤️ 女孩子要從小培養她的膽量，長大了才能勇敢堅強！我堅信我是個好爸爸[偷笑][偷笑][偷笑]！」網民都笑言佢嚇親個女：「吼到孩子媽狂say no 哈哈哈！」、「多好玩兒的爸爸呀！就是有點急躁[允悲]寶寶真勇敢沒哭」、「你這樣嚇壞你家寶寶了」！

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