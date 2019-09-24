結婚唔依傳統　陳山聰一個場地搞掂晒

藝人陳山聰到電台宣傳新劇《金宵大廈》，開心劇集播出一星期外界反應正評：「好似打咗支強心針，多謝監製大膽用我做男主角，套劇未出街前有少少擔心，公司肯唔肯喺黃金時段出街，但可能因為之前《十二傳說》好成績，所以公司肯試下，反正陳山聰唔得嘅咪跌番落去，我又唔係收視保證，所以唔得係應該，呢個又係第一部男主角，唔得就做番其他角色，所以抱住勇字行頭嘅心態，都好多謝大家鍾意。」

講到又要宣傳新劇，又要拍攝新劇《大步走》，豈不是沒有時間籌備婚禮？他說：「其實好簡單，冇儀式，冇出門，淨係喺酒店簽字同食飯，要準備嘅嘢都安排好晒，其他嘢就交畀太太安排。」他又透露下月中會到雲頂登台舉行首個個人演唱會：「一個鐘會唱十幾首歌，都會早啲去同band綵排。」

他又笑言會唱番當年自己的歌《ABCD》：「以前我好抗拒唱呢首歌，不過呢兩年開竅諗通咗想唱，冇以前咁避忌，同埋都會唱27年前參加模仿四大天王比賽唱嘅《長夜多浪漫》。」問到婚後可會有時間度蜜月？他說：「其實每次拍完劇都會去旅行，但今次未plan幾時，因為未知啲工作點，所以希望年尾或出年年頭去。」

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