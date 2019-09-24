婚照曝光！Jessica＠SG爆男友煩過女人

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）今年4月與拍拖近6年的台灣圈外男友陳冠（Steven）訂婚，將於下月27日在台北擺婚宴。Jessica已開始陸逐向親友派嫁女餅，嫁女餅上還附有一張寫上二人縮寫「JS」的卡，及印上他們早前在日本拍攝的婚照。

男友批准性感

Jessica透露婚照於日本米子市拍攝，以大自然為主題，是次共帶了三套婚紗前往，在沙灘上取景。穿上一襲大露背開胸婚紗的她，非常性感，她說︰「男友對婚紗冇特別畀意見，冇唔畀性感，而且影嘅婚紗唔係結婚當日嗰套，反而結婚套婚紗都好性感，幾Deep V，我都有問佢如果着呢套OK嗎，可能有長輩比較傳統未必太鍾意，但佢就話着我覺得好嘅婚紗，唔使諗咁多，佢話佢乜都OK。」

攰到唔想影

男友對婚紗沒有意見，但Jessica笑言男友拍攝當日「煩過女人」，連攝影師都頂唔順，她笑說︰「佢成日都好Chok，連攝影師都頂唔順，成日笑佢『得㗎喇，可以出道喇！』因為佢對於自己影嘅相好有要求，當攝影師只係影緊我，佢就不斷在旁邊擺甫士，攝影師見到就唔好意思唔理佢，走埋去同佢影幾張相。」Jessica稱男友比自己更緊張拍攝效果，搞到她當日攰到唔想再影，她說︰「佢有好多idea，畀好多參考圖攝影師睇，佢就樂在其中，比女仔要求更多。雖然今次係幾好玩，不過因為佢好多要求，影到我好攰，我同佢講唔好再影，佢就會話『我人生得一次，你好好配合我啦』，反而係男仔咁同女仔講，都幾好笑！」

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