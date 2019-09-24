幫仔仔置業　陳慧琳變色龍媽媽學放手

藝人陳慧琳（Kelly）出席廣告首播記者會，廣告中Kelly做回母親角色，從兒子成長過程中學「放手」，令兒子懂得獨立，現場Kelly看畢廣告片後都大受感動，她鼻酸酸哽咽說：「因為都好夭到我，面對兩個仔自己都有硬心腸學放手。」席上Kelly透過簡單的問題測試後，初歸於「變色龍媽媽類」，即是懂得變通，對子女包容，是一個好好聆聽者的母親，Kelly稱都有計劃會送兒子去外國讀書，當得悉供養兩個兒子升學共要400萬，她嘩然謂：「都唔知要咁多錢。」問到打算何時送兒子到外國升學？Kelly謂：「我諗都係當年我同老公咁大嘅年紀啦，等佢學獨立，始終香港有媽咪同工人照顧，但去到外國就要學識照顧自己。」

好多嘢未教仔仔

活動後Kelly受訪，講到剛才好感動，她謂：「係呀，其實當初睇story board已經好touching，好係我諗嘅嘢，係媽媽都想為子女係開咗個頭，然後等佢獨立完成到。（對住兩個仔識放手未？）學緊，都係放同唔放之間，放太多佢又做唔到，有時我又心軟，爸爸對佢哋心腸就硬啲。」講到她沒想過要用400萬供兩個兒子升學？她說：「係冇計過嘅。我自己就15歲去外國讀書，依家大仔10歲，時間過得真係好快，好似仲有好多嘢未教佢，佢就要走。」

Kelly亦明白去升學會加快兒子成長速度，當年她15歲都是自己搭飛機去紐約讀書。問會否陪太子讀書？Kelly笑言：「口講當然叫佢自己去，但到時點都要過去先，都要同老師打聲招呼嘛！（當年你父母都冇陪你？）係囉，真係應該佢自己去。」問到將來可會幫兒子置業？她坦言：「樓就會嘅，婚就佢自己，呢個最擔心一環，佢識唔識到女子呢？（拍拖未？）未啦，人哋騷佢先得，我知㗎，我有打聽吓，八卦佢啲私生活。」

睇仔仔IG怕嗌交

可有看兒子的ig？Kelly謂：「佢未有，有實嗌交，一陣佢影晒屋企出嚟，我要日日屋企都要化妝，set晒頭，一陣影咗我喺廁所出嚟抽住條褲，咁好驚，佢小朋友唔識嘛，一陣佢攞住電話一掃，影到我好烏Wear，好恐怖呀，我要有形象㗎嘛。」Kelly稱在家中很少給兒子用電話，只會外出給他傍身，所以兒子還未識上載相片，但就會剪片，她笑謂：「有乜嘢到時要佢幫我打格仔或朦晒我個樣囉。」講到之前中秋節正是她生日，她稱沒特別慶祝，切月餅當切生日蛋糕，兩個兒子送吻已滿足。

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