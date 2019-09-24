細個成日鬥兼嗌交！衛蘭衛詩點樣改善關係？

歌手衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）早前遠赴多倫多等地出席生命分享會，希望藉着自身經歷，鼓勵失意的靈魂。孖妹將於下月7日再度合體，聯同Robynn & Kendy、樂隊FreshLife、新進唱作歌手Zino Chan等單位攜手舉行一個慈善音樂及生命分享會，以歌聲傳達愛與希望，撫平生命的傷疤。

曾陷人生低谷

Jill不諱言：「以前嘅我曾經好迷失，嗰段日子可以話係人生最低谷嘅時期，咁大個女從未經歷過咁抑鬱、咁孤獨嘅時間，我唔敢出街，只係想收埋自己，試過想放棄一切。」那是最壞的時間、也是最好的時間，而姐姐Janice一直是她的天使，她的新歌《幸福相擁》令她想起好多曾經幫助她的人，在她最軟弱的時候扶起她，希望大家聽這首歌，會想起身邊的英雄，無論遇到甚麼難關，他們都會在身邊陪住大家。

令妹妹感受被愛

Janice坦言自小跟妹妹存競爭：「我哋細個感情唔好㗎，始終我哋係孖生姊妹，由細到大都被別人比較，自自然然令我哋產生咗一份競爭嘅心態，所以我哋成日嘈交，無辦法用平靜嘅心態同對方溝通。」直至12年前，她成為基督徒，她開始學習愛人的方法：「人有五種愛嘅語言，其中一樣係『肯定的說話』，踏出一步、用正面嘅說話去鼓勵妹妹，慢慢地，當佢感受到被愛、知道我有幾愛佢，我哋嘅關係變得愈來愈好，依家係我哋感情最好嘅時候。」

出福音專輯係使命

近月推出首張福音專輯《In His Name》的衛蘭，笑言感激公司願意冒險，不計成本、不理銷量地支持，她認為這是使命：「我同妹妹一直以嚟有個心願，就係透過我哋嘅聲音去幫助別人，我哋視呢個為使命。新專輯籌備超過年半，最大嘅困難係搵填詞人，最後透過祈禱，喺神嘅幫助下終於搵到適合嘅人。」

天生脊椎側彎

提到新曲《運動詩歌》，Janice自言一向熱愛運動，因而催生了這首新歌，她說：「我天生有脊椎側彎，五年前做瑜伽拉傷，照X光先發現側彎問題已經好嚴重，坐得耐會痛，有時彎腰都會痛。」即使備受腰痛折磨，Janice仍然心存感恩，表示會學習和痛症共處，並會多鍛煉背部肌肉來改善情況，完美體現了堅持愛、擁抱希望的信念。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。