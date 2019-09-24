打劫珠寶行！古天樂佐敦鬧市槍戰戲引恐慌

由古天樂、張繼聰、宣萱、顏卓靈、姜皓文與安志杰等，主演的懸疑電影《犯罪現場》，其中一場在佐敦鬧市實境拍攝的重頭戲「珠寶金行搶劫」，劇組耗資七位數字搭建「利生珠寶行」，更封鎖馬路狂奔部分佐敦道及彌敦道進行拍攝，相當大陣仗！

拍慣動作片的古仔說：「好多時我哋拍戲都係借個廠景，好少懸疑警匪片真係喺香港鬧市取景，但係我哋今次真係租咗個鋪位，實境搭咗間珠寶店出嚟，場戲好大，講好多差人追捕，劫匪點樣喺珠寶行打劫，同埋事後點樣離開，我覺得個感覺好真實，震撼性好大！」講到拍攝難處，古仔說：「拍攝珠寶行要爭取時間，因為涉及街燈，晚上12點過後，街道好多街燈、霓紅燈都會熄咗，另外好多景要封街拍攝，要拍好多警車，拍警員跑幾條街集合，仲要開好多槍，拍嗰晚都引起咗啲恐慌，大家都真係以為有人打劫，我個角色要揸支機關槍係咁掃射，感覺比較少有，其實我拍片以來，好少有喺香港鬧市拍一場咁真實性嘅槍戰戲！」姜皓文（黑仔）亦表示金行幾可亂真：「有兩個遊客走入嚟想買珠寶！另外我好少喺香港揸車咁瘋狂，第一次咁大個仔係佐敦道開對頭車，仲要開槍！」

首次拍戲演女警的顏卓靈（Cherry）雀躍地表示初嘗開槍滋味，還在彌敦道及佐敦道十字大馬路間拔足狂奔追賊，直言心情緊張：「珠寶行入面開晒機關槍，又有煙霧彈，又爆晒玻璃，其實開頭我好驚，但一爆完之後就發現好安全，劇組會好睇住演員。」

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