音樂會延期至11月　許靖韻預告有驚喜

英皇歌手許靖韻（Angela）原定於8月17日舉行音樂會，將延期至11月23日舉行，是次演唱會是Angela 出道6年來第一個於香港的售票演唱會，以《My25》為主題是因為去年25歲是她急速轉變的一年，獲得更多的經驗更多的成長，她將會在演唱會上用音樂演繹她對25歲這重要的一年的心情。

Angela指演唱會宣布要延期，得知很多歌迷表示要等補場消息不肯退票，她大為感動，她說：「感謝歌迷嘅等待同畀信心我，希望自己可以以最佳狀態演出報答佢哋嘅支持，因為呢場香港首個個人音樂會不論對我同歌迷都好重要。」

因為演唱會延期，Angela除了有更多時間綵排及準備，希望可以帶給大家驚喜外，她表示演出場地很有特別意義，因為不單是「小背心」 除下面具、揭開神秘面紗的地方，於她來說也是很Warm、很Close。

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