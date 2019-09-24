毛俊輝醉心開劇　幾乎冷落老婆胡美儀

澳門文代化中心為慶祝成立20周年，「駐場藝術家計劃」決定邀請戲劇「教」父之稱的毛俊輝（毛SIR）合作，由他挑選6位澳門實力派演員，度身訂造劇本《浮生記》排演，台上四位主要演員，演繹兩對男女在百年間四段不同時代的輪迴關係，看似不相識卻又千絲萬縷。

首演三場全場滿座，口碑極佳，毛SIR雖然忙到暈，連太太是胡美儀也差點忘了，給胡美儀拿此糊塗事取笑他，毛SIR也覺辛勞有價。他表示：「這個戲主要為澳門文化中心成立20周年而籌演，我選《浮生記》是為一班年輕專業演員，訓練他們，幫助他們在表演上有更多的探索和提升。這是我做這部戲最主要的目的。」

毛俊輝稱讚四位演員董柏豪、梁健婷、黃天恩及陳安琪做得出色，他說：「他們演得很用心，對藝術有追求，令我覺得由30多位演員挑選出他們，選角是選對了。他們對我的要求很認真處理，肯花心機研究。肯付出才有收穫，我看到他們的表現和成績，很開心，很滿意，覺得為今次的付出是有價值的。」

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