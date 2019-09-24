陳展鵬頹爆「餵妻」畀女圍　單文柔冇眼睇

前港姐單文柔（Phoebe）今年4月誕下女兒「小豬比」後，最近雖然成功收身，但老公陳展鵬早前卻開到口，指她忙於湊BB分身不暇，暫時只做住KOL，難怪Phoebe減少幕前工作專心湊女，更表示一，兩年內也不考慮再為老公湊個「好」字，反而因為結婚後很快有小朋友，更加會爭取時間二人世界出去食餐飯或者短旅行。

而陳展鵬近日雖忙於與林夏薇為無綫劇集《逆天奇案》趕拍，可能日夜工作所以一臉頹樣，但日前晚上他趁不用開工即急急「餵妻」，驅車接載老婆往尖沙咀撐枱腳，及至晚上八時許二人醫肚後步出，戴上口罩的Phoebe明顯歸心似箭，見她快步行往座駕旁，看來是趕住回家湊女，期間有粉絲認出陳展鵬並上前索合照，見他表現友善，遂一與女FANS輪流拍照後又閒聊了幾句，一臉心急的Phoebe更加冇眼睇，逐先行上車等老公，其後雙雙驅車離開。

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