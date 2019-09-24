逃離黑色漩渦　陳逸璇失婚有甚麼大不了

離婚，有甚麼大不了......身為過來人的歌手陳逸璇（Jolie）坦言最難捱是決定離婚前的感覺，曾自責及傷心到像被捲入黑色漩渦！事過境遷後她自覺成長很多，雖然有少少嚇怕不敢再婚，但坦言對愛情仍有憧憬！

痛心．迷惘．好lost

相隔13年重返環球懷抱，Jolie推出以離婚為主題的新歌《短暫的新分》，早年她與外籍前夫結束兩年半婚姻，新歌正是講述自己的心聲：「用輕快嘅旋律形容已經事過境遷，幾年後回望有少少淡然、無奈，但發生咗就勇敢面對，有釋懷嘅感覺。」她表示製作此曲時難免勾起不愉快的回憶：「離婚真係需要一段好長嘅時間先可以平復，最初真係會好痛心、好痛恨大家，之後去到一個位好迷惘、好lost，再去到接受、勇敢面對，每次唱呢首歌好似重新經歷呢件事。」

磨練．珍惜．感恩

她坦言最難捱是決定離婚前醞釀的感覺：「會責備自己，覺得係咪自己唔稱職、做得唔好，令到有個失敗嘅婚姻，同時會好唔開心，我嗰陣係唔開心到夜晚會匿埋喊，好似有個黑色漩渦捲咗你落去，爬極都爬唔番出嚟，嗰時係最痛苦，但好好彩有家人朋友支持，可以勇敢面對，繼續走將來嘅路。」現時事過境遷，她坦言成長了很多：「細個比較嬌生慣養，記得第一次簽環球同李克勤合唱時係乜都唔識嘅丫頭，今次再番環球，因為經過咗自己湊大隊band四圍打拚同唔成功嘅婚姻後，磨練咗自己嘅性格好多，依家會懂得珍惜機會同感恩，睇嘢都會理性啲，尤其是感情方面。」

外國人？Noway！

雖然婚姻失敗，但Jolie直言對愛情仍有憧憬：「但一定要多啲時間先敢去付出，因為試過付出晒但受過好大傷害，依家就有個自我保護嘅形式，所以我會用多啲時間去睇清呢個人，會好理性分析係咪值得投資感情落去，唔想再受傷，但我都渴望再次戀愛。（會唔會嚇怕唔敢再結婚？）少少驚，所以真係要睇清楚呢個人係咪值得付託終生，係咪有責任感去承擔婚姻同家庭嘅重任。」她亦坦言下次戀愛不會再揀外國人：「因為之前嗰次唔成功部分原因係因為文化差異，令大家睇嘅嘢同想要嘅嘢唔同，好難繼續行落去，今次會Prefer係香港人，好多嘢唔需要解釋，已知道咗婚姻入面女性同男性角色係要做啲咩，而唔係咩都女性做晒。」

場地：柏寧酒店

化妝：Vanessa Wong

髮型：Eddie Yeung@Hair

服裝：STEVIE MAY

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。