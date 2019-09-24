陳嘉莉靠第六感！連詩雅遇男友出軌會咁做

歌手連詩雅（Shiga）與陳嘉莉（Kelly）因拍攝網劇《性敢中環》而成好姊妹，面對假設男友出軌問題，Shiga情願知道真相，與男友一齊跨過感情缺口；Kelly笑言第六感最強，可感應「小三」氣場，絕對不容向男友埋身。

近年女仔間交心叫「閨蜜」，講心事、講男仔經、但正所謂最親最信賴的朋友，往往最難防，聽過不少閨蜜變「小三」。Shiga與Kelly幸好未遇過被閨蜜「背叛」，Kelly自言第六感最厲害：「我會Feel到！加上揀朋友係好謹慎，唔係輕易同人交心。」若然目擊好友的男友出軌，可會踢爆？她覺得先衡量情況：「如果佢係好鍾意個男仔，就算講咗件事佢都會原諒個男仔。」Shiga則代入女方角度：「以前我比較天真情願唔知，到人大咗就寧願知真相！如果係咁我會揀早啲知，再去選擇接唔接受，如果接受到，就一齊睇吓能唔能夠捱過呢關。」

謝絕晒相放閃

很多人閒時在社交網「打卡」，分享生活軼事，Shiga自爆最愛「相機食先」，但一張男友徐浩的相也欠奉，她笑說：「任何帳戶都唔會出現！（男友會唔會嬲？）唔關私唔私人事，喺互聯網就算幾私人都有機會被盜用，放得上網就冇私人可言。」難怪聽到情侶分手要刪相，Shiga即說：「所以我唔Post囉！人生任何事都會發生嘛，所以直到結婚前都係唔Post好啲。」Kelly則認為與時並進：「以前係一張張相，分手後要燒咗佢，依家都係Save埋佢一邊。」Shiga即笑說：「咁又唔需要燒，會放喺迷你倉，唔會睇，但就知永遠喺度。」

人生經歷每段感情總留下不少回憶，Kelly認為當中的好與不好，都是令人成長的一課；Shiga則自言可能在娛樂圈令人加速成長，處理感情已到「化境」，學會活在當下。

場地：xBattle

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