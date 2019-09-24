中佬回歸樂壇！蕭正楠嘲曹永廉唱到公司執笠

藝人曹永廉、蕭正楠、余思霆及何遠東等，日前在將軍澳學校區為無綫新劇《愛美麗狂想曲》開工。阿蕭與阿廉早前於九展開騷後，觀眾反應不錯且獲客戶賞識，二人宣布組成中佬組合「老廉蕭Show」，待《愛》劇竣工後約明年初左右，計劃回歸樂壇，阿蕭笑說：「阿廉以前做歌手，唱到幾間唱片公司執笠呀！估唔到我哋去到中年，樂壇仲需要我哋。」

阿廉坦言近日有唱片公司與他們接觸，二人亦不乏「合體」工作機會，他打趣說：「自從02年有唱片公司好大膽咁再搵我出唱片，結果蝕咗人哋好多錢後，呢十幾年都冇再入錄音室喇，估唔到依家又有人搵，不過應該唔到出大碟，只係玩票性質出幾隻歌仔，喺網上推出或者方便登台用，嚟緊我哋會先去馬來西亞做騷。我同阿蕭都係由樂壇轉戰視圈，依家演戲係我正職，所以之前開演唱會練聲都有啲壓力呀！」

自嘲粉絲年齡層出現「斷層」

外景期間正值放學時段，阿廉被排隊上校車的小朋友認出，他即行近打招呼兼「送車」，事後搞笑說：「其實幾歲同80歲都好鍾意我，只係中間出現咗『斷層』。（呢排忙到冇時間送仔女返學？）最慘係幾年暑假我都要工作，根本冇陪佢哋去玩，佢哋有同朋友仔去旅行嘅，只係習慣咗冇我參與其中，我係負責畀錢嗰個。」

余思霆踢拖免受罪

同場的余思霆着拖鞋現身，原來有苦自己知：「早幾日我哋幾個女仔拍咗場戲，講我哋着晒高踭跟鞋用超級市場嘅手推車，推住車上嘅蝦頭（楊詩敏）落斜，點知一拍拍足5、6個鐘，我雙腿真係痛到想喊，依家覺得着一秒鐘嘅高踭鞋都受罪，所以平時唔顧得咁多，踢拖返工囉！」

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