同「后」唔同命！周冬雨撼贏春夏

內地女星周冬雨和馬思純於2016年憑電影《七月與安生》雙雙成為台灣金馬影后，與春夏一共有三位內地女星在香港及台灣兩大電影頒獎禮上平分秋色，成為一時佳話，春夏、周冬雨同是1992年出生，同樣是氣質女星，一直被外間比較。

周冬雨貴為影后後，影視發展超卓，包括和金城武合演電影《喜歡你》、演出劉若英執導的《後來的我們》更擦出13億人民幣票房，而主演內地劇《春風十里，不如你》點擊更有62億，近年又活躍於不少人氣綜藝節目包括《中餐廳》等。至於被指為春夏宿敵的馬思純，被爆兩人早在2014年爭拍電影《左耳》，最後馬思純成功主演並獲提名金馬女配角，而她近年在劇界憑《橙紅年代》、《加油，你是最棒的》等成為話題及流量女王。

相比之下，春夏產量明顯不多，可謂同「后」不同命，不少網友讚她未有為「賺快錢」而狂接工作，而她亦不在意外間將她和周冬雨比較：「在其他人身上也不會否定自己的價值，大家都是年輕和優秀的，誰也不掩蓋誰的光環。」

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