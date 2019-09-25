下月為阿媽擺大壽　楊卓娜等楊怡報喜

藝人楊卓娜、張松枝及陸駿光等在尖沙咀出席首映禮。楊卓娜笑言「拋夫棄子」獨自來捧畢彼特場：「本來都想同老公、小朋友一齊嚟嘅，可惜唔夠票，惟有同佢哋食完飯即刻趕嚟。」

談到妹妹楊怡「失蹤」多時，她說：「唔係，中秋我哋有食過飯喎。（佢有好消息？）你哋（記者）收到風話我知啦，我只係擔心自己個肚大唔大肚腩，哈哈！」她透露下月楊母將70大壽：「到時會拉媽咪出去食餐飯，不過都係想簡簡單單，媽咪講笑話大肆鋪張會折福。」

至於有份參演的電視劇《伙記辦大事》造型未有舉行記者會，楊卓娜說：「造型有啲未定實，遲啲一定有個大型嘅（記者會）叫大家嚟採訪，總之大家都為社會付出一分力，同埋愛護身邊人就得。」她又表示今次自己不是演警察，但入行以來未試過真正穿上制服包括醫生袍來演戲，希望日後能有機會作出新嘗試。

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