離巢無綫！李施嬅不斷增值迎接挑戰

年初宣布約滿離巢嘅藝人李施嬅，日前被邀到紐約參加Fashion Week，首次參與其中嘅佢開心話好興奮、好感恩︰「覺得自己好幸運，見到好多明星，個個都好靚，覺得呢個靚係喺現場係變得Normal，希望有日都可以同國際巨星合作。」為接受未來嘅挑戰，她積極備戰，增值自己︰「咩堂都會去上，戲劇班、武打、唱歌乜都要識，做演員有好多嘢都唔可以臨急抱佛腳，外國有啲明星做戲可能要用一年嘅時間去準備，依家盡量都去學多啲唔同嘅嘢。外國演員每一個都好高水準，甚至係臨時演員都好有演技，自己都會緊張同有壓力，不過之前喺加拿大都有拍過嘢，覺得TVB幫我打嗰個底打得好好，記連戲動作、走位、演戲、專業態度、背劇本精神，所有基礎都係TVB送畀我嘅禮物，出到去啲Crew都好讚，覺得我好專業，呢個功勞係TVB。（依家變咗『空中飛人』？）希望留多啲時間喺香港宣傳《金宵大廈》，之前去美國一個月，盡量短飛。」

由港姐入行至今16年，離巢一刻李施嬅坦言每一個曾經幫過佢嘅人都要多謝︰「喺TVB學咗好多嘢，有好多嘢袋落袋，今時今日嘅我係咁多年嚟磨練出嚟，先可以走得更遠去工作都得到尊重，得着係呢個Training，真係乜到得，之前喺加拿大拍劇，有時拍拍吓有啲場口想改期拍，問我介唔介意，我都會話OK，我飛稿拍都得，但原來第二啲演員係唔得！另外嘅演員係唔夠時間準備，佢哋要係Set好晒個時間表，去到嗰邊拍劇我會覺得好輕鬆，所有嘢都可以準備得更好，臨時叫我做一場戲都可以，呢樣嘢係真係要好多年磨練番嚟，TVB出嚟係唔怕辛苦，可以捱更抵夜，出面啲演員會好吃力，但我哋OK，當時我哋做會係好辛苦，但依家你會知道係先苦後甜感覺。」

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