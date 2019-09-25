當兵人氣無減　池昌旭「冰封廿年」玩三角戀

今年退伍的韓國32歲男星池昌旭與新人女星元真兒主演的tvN新劇《請融化我吧》，將於本月28日首播，並於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

《請融化我吧》是一部奇幻愛情劇集，講述池昌旭飾演的綜藝節目製作人馬東燦與元真兒飾演的電視台兼職員工高美蘭，參加「24小時冷凍人類項目」實驗時遇到意外，從1999年被冷封到2019年才甦醒，為了生存，他們必須將平均體溫維持在31.5度，而面對工作、愛情和人際關係的劇烈變化，二人的人生猶如大洗牌，在互相扶持之下，逐漸對彼此產生愛意，池昌旭亦會與飾演「初戀情人」尹世雅大玩姐弟戀。

今年有男神相繼退伍，包括最近以驚悚韓劇《他人即地獄》重現公仔箱的任時完及客串人氣韓劇《德魯納酒店》的金秀賢，而憑《請融化我吧》回歸的池昌旭亦令人期待，經歷兩年空白期的他，人氣仍然旺盛，月前他到越南出席活動時，就吸引數百粉絲圍觀，癱瘓街頭，活動最後因安全理由而取消，可見他的叫座力十足！

而久未拍劇的池昌旭坦言心情緊張，又透露劇中有不少觀眾喜歡的元素，對劇集充滿信心。池昌旭曾接受雜誌訪問，被問到過去所演的角色，多都是悲慘人物或背負着沉重過去的人，他卻認為這樣的角色更有魅力：「世界上好似冇完美嘅人，只要有不足嘅地方，都係一種缺乏。」看來他在挑選劇本方面有自己的一套心得。

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