東方日報C1：春夏封后中魔咒衰三年等翻身

內地女星春夏自登上「金像影后」寶座後，如中了「攞獎衰三年」的魔咒，事業、愛情均受挫，更被揭出黑歷史，自小受尿床困擾、暗戀過姨丈及媽媽男友，長大後不停錯愛，26歲已一副歷盡滄桑的殘樣！轉眼三年，期望掃走黑氣大翻身。

以平面模特兒身份入行的內地女星春夏，2016年憑電影《踏血尋梅》中「援交女」 角色一裸成名，當年撼低一齊角逐的湯唯、楊千嬅、張艾嘉及林嘉欣成為首位「90後」 金像影后，惟星途未見一帆風順，如中了過來人梁家輝口中「稱帝衰三年」的魔咒， 三年來黑到「冇朋友」，接拍新戲機會不多，大部分也非主角，連兩年前拍畢的電影 《刀背藏身》一度傳於暑期上映，後來因「市場因素」而撤檔，好夢成空。

偷戀姨丈媽媽男友

對她造成最大打擊，相信是榮升影后之後，網上流傳她未成名前，寫給小說作家饒雪漫的自薦信，信中她自揭瘡疤，稱爸爸死於獄中，由單親媽媽獨力養大，因為自小缺乏愛，3、4歲就渴望穿婚紗做新娘，偷偷愛過二姨丈、三姨丈，甚至是媽媽的男友，她寫道：「一度芳心暗許，覺得這世界上不會再有這麼好、對我這麼好的男人了，直到我長大才明白，他們好是因為我是這個家庭的一部分，不是因為我。」

打工遭老闆強吻

童年時期的她相當坎坷，小學被同學欺凌，被一群男孩追住打罵，有次她忍受不住抓傷了男同學的臉，結果要轉校。轉到新學校讀四、五年班，曾與一位男同學「一起」三日就提出「分手」。初中時初戀又與小男友偷偷接吻！輟學後，有大她廿多年的追求者，其後在唱片公司打工，被老闆拖上床強吻。當沒有固定男友時，春夏不停網戀慰藉心靈。她又自爆由童年至中三時期有「尿床」問題，覺得「在睡夢中尿床，比醒着的任何時候都放鬆。」

春夏的愛情路頗為崎嶇，曾跟內地男神劉昊然傳緋聞，兩人因拍微電影《畫中人》撻着，可是「戀情」幾個月就告終，之後爆出與細她半歲 的內地模特兒金大川拍拖，兩人被撞見在北京火鍋店「撐枱腳」、用情侶手機殼，又被拍得拖手出現機場，不過兩人已取消微博關注，拍拖半年疑情已逝。

精神委靡樣子殘爆

頭頭碰着黑的春夏，早前與過百演員如聶遠、楊紫等出席內地活 動，素顏示人的她殘爆，面無半點血色，精神委靡，簡直將「氣質 女神」形象徹底破壞！不過「衰三年」的「黑氣期」很快便成過 去，據知她已泊得大碼頭加盟內地經理人公司，跟歐陽娜娜、張藝 興及張雨綺成同門，即將安排新工作，終於等到「絕處逢生」！ 與春夏合作電影《踏血尋梅》的白只，坦言近幾年雙方鮮有 聯絡，去年在金像獎遇見寒暄了幾句，對於春夏成為影后之後 冇工作，他說：「佢好識享受人生，佢揀劇本啱先會接，好文 青。（擔唔擔心佢中咗金像獎衰三年魔咒？）我唔知有呢樣嘢 喎！」至於他亦憑《踏》 片奪得最佳男配角，認 為自己沒有中咒：「我係 舞台劇演員， 冇影響 嘅，有啲電影拍吓，最 近同關智斌拍新片，合 作得好開心。」

同「后」唔同命

內地女星周冬雨和馬思純於2016年憑電影《七月與 安生》雙雙成為台灣金馬影后，與春夏一共有三位內地女星在香港及台灣兩大電影頒獎禮平分秋色，成為一時佳話，春夏、周冬雨同是1992年出生，同樣是氣質女星，一直被外間比較。

周冬雨貴為影后後，影視發展超卓，包括和金城武合演電影《喜歡你》、演出劉若英執導的《後來的我們》更刷出13億人民幣票房，而主演內地劇《春風十里，不如你》點擊更有62億，近年又活躍於不少人氣綜藝節目包括《中餐廳》等。

至於被指為春夏宿敵的馬思純，被爆兩人早在2014年爭拍電影《左耳》，最後馬思純成功主演並獲提名金馬女配角，而她近年在劇界憑 《橙紅年代》、《加油，你是最棒的》等成為話題及流量女王。

相比之下，春夏產量明顯不多，可謂同 「后」不同命，不少網友讚她未有為「賺快 錢」而狂接工作， 而她亦不在意外間將她和周冬雨比較：「在其他人身上也不會否定自己的價值， 大家都是年輕和優秀的，誰也不掩蓋誰的光環。」

中咒帝后冇運行

金像獎魔咒——奪影后影帝「衰三年」之說一直流傳，而中咒者大有人在。梁家輝於1983年憑電影《垂簾聽政》奪影帝，獲獎後碰巧兩岸關係緊張，當時在台灣拍戲的他被封殺，香港片商也不敢找他，為生計要降呢在銅鑼灣擺檔賣飾物做無牌小販，「走鬼」時更被認出，他亦直認不諱！

女星惠英紅於1982年憑電影《長輩》成為首屆金像獎影后，當時22歲的她初嘗封后滋味，惟因武打片被文藝片取代，又無法突破打女形象，產量愈來愈少，人氣、事業下滑並患上抑鬱症，一度服藥自殺，至2009年憑《心魔》再封金像獎影后，浴火重生。

而黃秋生在1994年憑《人肉叉燒包》稱帝後，未有加片酬，但三年冇戲拍，苦練大聖劈掛來打發時間，他曾揚言想把獎座掉落街！

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